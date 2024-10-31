Как смертельная эпидемия на Урале перевернула жизни и спровоцировала казни: история, от которой кровь стынет в жилах

Годы вокруг нас: 1930-е. Люди в привычной спешке подготавливают ярмарочные стенды на уральских рынках, где среди пестрых лоскутов и аромата свежеиспеченного хлеба по утрам разливается приятное ощущение предвкушения весны.
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