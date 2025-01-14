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Царьград

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Окружение ВСУ под Курском: Полковник оценил перспективы

Окружение ВСУ под Курском: Полковник оценил перспективы

Насколько возможно окружение ВСУ под Курском, рассказал полковник в отставке Михаил Тимошенко. "Авиация сможет поддержать, когда у противника будет подавлена ПВО", - уверен он.

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