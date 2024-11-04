Светский разбор: Виктория Шелягова в образе mob wife, "восточная" Елена Перминова, Ксения Собчак и Надежда Оболенцева — с сумками из рептилий

Spletnik изучил соцсети наших звёзд и рассказывает, куда и в чём они ходили на прошедшей неделе.Ксения Собчак выгуляла клетчатое пальто Loewe с крокодиловой сумкой "биркин" и розовыми "меховыми" туфлями Martine Rose.
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