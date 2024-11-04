SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Этот хохол хитрый и жадный как все хохлы. 🤣😂Владислав Бакальч...
  • Денис Ватутин
    Перл Дмитрия Губерниева на соревнованиях по биатлону, кажется году в 2005- 6: -Какая жаль! (и это не единственное)"У нас эмоциональ...

Светский разбор: Виктория Шелягова в образе mob wife, "восточная" Елена Перминова, Ксения Собчак и Надежда Оболенцева — с сумками из рептилий

Светский разбор: Виктория Шелягова в образе mob wife, "восточная" Елена Перминова, Ксения Собчак и Надежда Оболенцева — с сумками из рептилий

Spletnik изучил соцсети наших звёзд и рассказывает, куда и в чём они ходили на прошедшей неделе.Ксения Собчак выгуляла клетчатое пальто Loewe с крокодиловой сумкой "биркин" и розовыми "меховыми" туфлями Martine Rose.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх