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  • Leon Dan
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США не способны вести три войны одновременно

США не способны вести три войны одновременно

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В статье «Стратегия трех театров обороны», опубликованной в журнале Foreign Affairs, перечислено немало причин и конкретных подходов к тому, как Соединенные Штаты могут подготовиться к войне в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

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LD
Leon Dan
Та и пёс с ними. А Россия-то способна? Хотя бы две?
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