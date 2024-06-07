США не способны вести три войны одновременно

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В статье «Стратегия трех театров обороны», опубликованной в журнале Foreign Affairs, перечислено немало причин и конкретных подходов к тому, как Соединенные Штаты могут подготовиться к войне в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.