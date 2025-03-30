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Как будет выглядеть новый мировой порядок? Британцы выдали полный расклад

Как будет выглядеть новый мировой порядок? Британцы выдали полный расклад

Что будет представлять собой новый мировой порядок, точно предсказать сложно, но можно выделить главные субъекты, которые будут его формировать.

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