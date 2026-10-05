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Саморазрушительная политика западных элит: примеры и последствия

Саморазрушительная политика западных элит: примеры и последствия

Идиотизм политики либеральных западных элит зашкаливает. Одержимые ложными мифами, типа «глобального потепления», тупой политкорректностью и идеологическими предрассудками, они регулярно принимают провальные решения, что находит все больше подтверждений.

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