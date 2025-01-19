Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия

Кирилл Стрельников В 2023 году в рамках Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли.
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