Россия посоветовала Украине выполнять Минские соглашения вместо поиска врагов

Украина все время пытается найти внешних врагов. Вместо этого стране стоит начать выполнять Минские соглашения, считает представитель российской делегации в ГА ООН Денис Лозинский.
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