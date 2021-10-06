Мировое обозрение

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Россия посоветовала Украине выполнять Минские соглашения вместо поиска врагов

Россия посоветовала Украине выполнять Минские соглашения вместо поиска врагов

Украина все время пытается найти внешних врагов. Вместо этого стране стоит начать выполнять Минские соглашения, считает представитель российской делегации в ГА ООН Денис Лозинский.

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