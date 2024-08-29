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Подполье: под Харьковом ВС РФ поразили ПМР ВСУ, много погибших

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харькове.

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Комментарии
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Eduard
Молодцы подполье!
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16 час.
Eduard
Не предавайте своих за постылые печеньки Запада.Мы у них покупаем,это ее подарки.Каквообще можно желать страну Украину с её недрами на печеньки менять,или некие блага которые и так есть? Вам никто Аляску не подарит за горилку или сушки! Будьте умнее!
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16 час.

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