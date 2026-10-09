Как я автоматизировала карточки Ozon через Google Sheets и Make.com без единой строчки кода

Когда речь заходит о продажах на маркетплейсах, многие до сих пор представляют себе бесконечные часы ручного заполнения карточек, сверку цен и нервное копирование описаний из одной таблицы в другую.
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