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Курганский губернатор "взбунтовался" из-за мигрантов. Его речь

Курганский губернатор "взбунтовался" из-за мигрантов. Его речь

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал интервью Царьграду. Только это получилось не просто интервью - а настоящий крик к федеральным властям.

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Комментарии
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Астон Мартин
Губернатор прав 🥸
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1 час.
Виктор Борисов
На мой взгляд...ситуация с мигрантами давно уже прошла точку невозврата.....и что изменить можно только с помощью жесточайших мер--вплоть до применения армейских сил.Попытаюсь обосновать это---в таджикистане средняя зарплата на рубли 4000 пенсия 1300......в России &quot;русские свиньи и оккупанты платят гораздо больше медицина образование МАТЕРИНСКИЙ капитал---вообще МАННА НЕБЕСНАЯ детские сады--причем все это в ущерб коренному населению И вы хотите что бы они добровольно отказались от такой халявы?При малейшей попытки выдворения из России ...будут бунты и саботаж с невыходом на работу дворников продавцов водителей строителей и прочих.У нас будет ПОХЛЕЩЕ чем во франции.Эта публика понимает только один яэык---ЯЗЫК СИЛЫ Причем что характерно---всего три недели назад на два дня (пригожинский поход) на Москву.....они все практически исчезли с улиц городов подмосковья и Москвы.Просто полицейскими рейдами тут не обойтись..не поможет и нацгвардия....Требуется политическое решение на самом высшем уровне......но наше руководство просто политические импотенты попрятавшиеся кто куда как показали недавние события
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1 час.
НН
Надежда Никитина
В правоохранительных органах уже давно полно бывших &quot;мигрантов&quot; и в прокуратуре, и в судах. А, особенно им нравится работать судебными приставами, что не удивительно. Все очень, очень запущено.
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1 час.

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