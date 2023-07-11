Курганский губернатор "взбунтовался" из-за мигрантов. Его речь

Виктор Борисов

На мой взгляд...ситуация с мигрантами давно уже прошла точку невозврата.....и что изменить можно только с помощью жесточайших мер--вплоть до применения армейских сил.Попытаюсь обосновать это---в таджикистане средняя зарплата на рубли 4000 пенсия 1300......в России "русские свиньи и оккупанты платят гораздо больше медицина образование МАТЕРИНСКИЙ капитал---вообще МАННА НЕБЕСНАЯ детские сады--причем все это в ущерб коренному населению И вы хотите что бы они добровольно отказались от такой халявы?При малейшей попытки выдворения из России ...будут бунты и саботаж с невыходом на работу дворников продавцов водителей строителей и прочих.У нас будет ПОХЛЕЩЕ чем во франции.Эта публика понимает только один яэык---ЯЗЫК СИЛЫ Причем что характерно---всего три недели назад на два дня (пригожинский поход) на Москву.....они все практически исчезли с улиц городов подмосковья и Москвы.Просто полицейскими рейдами тут не обойтись..не поможет и нацгвардия....Требуется политическое решение на самом высшем уровне......но наше руководство просто политические импотенты попрятавшиеся кто куда как показали недавние события