Мать-наркоманку из Парголово отправили в колонию за издевательства над дочерью

Судья посчитал, что непутёвая мать не доводила дочь до суицида. Выборгский районный суд Петербурга отправил в колонию жестокую мать-наркоманку из Парголово, которая регулярно била, унижала и довела до попытки суицида свою 12-летнюю дочь.
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