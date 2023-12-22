Мать-наркоманку из Парголово отправили в колонию за издевательства над дочерью

Судья посчитал, что непутёвая мать не доводила дочь до суицида. Выборгский районный суд Петербурга отправил в колонию жестокую мать-наркоманку из Парголово, которая регулярно била, унижала и довела до попытки суицида свою 12-летнюю дочь.