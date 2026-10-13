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Геркус: «Флик похвалил Батракова? Главное, чтобы Леша не перечитывал эти комментарии — затрясет»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии для «СЭ» дал совет экс-игроку железнодорожников, полузащитнику «Галатасарая» Алексею Батракову перед матчем против «Барселоны» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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