Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии для «СЭ» дал совет экс-игроку железнодорожников, полузащитнику «Галатасарая» Алексею Батракову перед матчем против «Барселоны» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
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