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"Известия": Госдума рассмотрит закон о декриминализации работы врачей

"Известия": Госдума рассмотрит закон о декриминализации работы врачей

Группа сенаторов и парламентариев внесла на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации проект, который предполагает вывести врачей из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу.

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