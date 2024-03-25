"Известия": Госдума рассмотрит закон о декриминализации работы врачей

Группа сенаторов и парламентариев внесла на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации проект, который предполагает вывести врачей из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу.
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