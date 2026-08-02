БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Нас размазали по стенке»: Ночь на 1 августа, когда ПВО молча смотрела на «Искандеры», ввергла Киев в шок

«Нас размазали по стенке»: Ночь на 1 августа, когда ПВО молча смотрела на «Искандеры», ввергла Киев в шок

Зеленский начал грозить Трампу и Европе сотнями тысяч мигрантов из Украины Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Согласно оперативке Повiтряних сил, в ночь на 1 августа (с 18:00 31 июля) ВС РФ нанесли по Киеву достаточно скромный ракетный удар, но его последствия оказались катастрофическими не только из-за чудовищных разрушений на оборонных и энергетических предприятиях столицы, но и по репутационным причинам.

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Комментарии
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Валерий
Не чего пугать хохлы сами будут рады ломануться в разные стороны из руины !!!
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