Зеленский начал грозить Трампу и Европе сотнями тысяч мигрантов из Украины Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Согласно оперативке Повiтряних сил, в ночь на 1 августа (с 18:00 31 июля) ВС РФ нанесли по Киеву достаточно скромный ракетный удар, но его последствия оказались катастрофическими не только из-за чудовищных разрушений на оборонных и энергетических предприятиях столицы, но и по репутационным причинам.