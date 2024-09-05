В России стартовали выборы различного уровня

В России начался единый день голосования, который пройдет с 6 по 8 сентября. В 21 регионе состоятся прямые выборы губернаторов, а в 13 — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы в Государственную думу, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).