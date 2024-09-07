Путин разрешил переговоры, Рада уволила министров, «Искандер» прилетел по ВСУ в Полтаве – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Лидеры России и Украины сделали новые заявления о вероятных переговорах для разрешения кризиса. Но если в Киеве решили создать позицию силы с помощью курской операции, то в Москве призвали отказаться от «эфемерных требований».
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