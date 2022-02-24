Виталий Давыдов: «Шипачев стал заложником оборонительного стиля на Олимпиаде. Было видно, как ему тесно в этих схемах»

Виталий Давыдов считает, что Вадим Шипачев стал заложником оборонительного стиля на Олимпиаде. – Как относитесь к критике капитана сборной России и «Динамо» Вадима Шипачева? – Шипачев – большой мастер, в московском «Динамо» он показывал совсем другой хоккей, намного более интересный и эффектный, чем в сборной в Пекине.
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