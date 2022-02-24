Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Виталий Давыдов: «Шипачев стал заложником оборонительного стиля на Олимпиаде. Было видно, как ему тесно в этих схемах»

Виталий Давыдов считает, что Вадим Шипачев стал заложником оборонительного стиля на Олимпиаде. – Как относитесь к критике капитана сборной России и «Динамо» Вадима Шипачева? – Шипачев – большой мастер, в московском «Динамо» он показывал совсем другой хоккей, намного более интересный и эффектный, чем в сборной в Пекине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх