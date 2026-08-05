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Экс-посла Украины в США Стефанишину заподозрили в незаконном обогащении

Экс-посла Украины в США Стефанишину заподозрили в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили бывшему украинскому послу в США Ольге Стефанишиной подозрение в незаконном обогащении.

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