Амелия Эрхарт рядом с самолетом «Локхид-Электра» L-10E перед последним полетом, 1937 год © APЭкспедиция исследователей из США по поиску места крушения самолета американской летчицы Амелии Эрхарт в Тихом океане не принесла результатов.
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