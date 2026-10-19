Амелия Эрхарт рядом с самолетом «Локхид-Электра» L-10E перед последним полетом, 1937 год © APЭкспедиция исследователей из США по поиску места крушения самолета американской летчицы Амелии Эрхарт в Тихом океане не принесла результатов.