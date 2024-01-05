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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фанатский сервер City of Heroes получил официальную лицензию от NCsoft Фанатам удало...

Фанатский сервер City of Heroes получил официальную лицензию от NCsoft Фанатам удало...

Фанатский сервер City of Heroes получил официальную лицензию от NCsoftФанатам удалось официально воскресить City of Heroes: сервер Homecoming, управляемый сообществом, наконец-то получил официальную лицензию от NCsoft, фактически перезапустив игру под своеобразным самоуправлением игроков.

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