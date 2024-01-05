Фанатский сервер City of Heroes получил официальную лицензию от NCsoft Фанатам удало...

Фанатский сервер City of Heroes получил официальную лицензию от NCsoftФанатам удалось официально воскресить City of Heroes: сервер Homecoming, управляемый сообществом, наконец-то получил официальную лицензию от NCsoft, фактически перезапустив игру под своеобразным самоуправлением игроков.
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