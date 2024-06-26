Саутгейт назвал выдающимся второй тайм сборной Англии в игре со Словенией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на послематчевой пресс-конференции назвал выдающимся второй тайм игры со Словенией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии.
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