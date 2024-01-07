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Александр Мостовой: «У нас все развиваются, а потом с деньгами поехали – пришел какой-то Клотет, через 3 месяца ушел. Что мешало 5 лет назад сплотиться и развиваться?

Александр Мостовой: «У нас все развиваются, а потом с деньгами поехали – пришел какой-то Клотет, через 3 месяца ушел. Что мешало 5 лет назад сплотиться и развиваться?

«Пришел какой-то Клотет и начинает рассказывать, что будем развиваться, а через три месяца ушел. Приходит следующий – то же самое.

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