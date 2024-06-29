Прокуратура потребовала запретить клип Моргенштерна и DJ Smash

Речь идет о клипе «Новая волна» Колпинский районный суд зарегистрировал иск о запрете клипа «Новая волна» Моргенштерна и DJ Smash за неуважение к церкви, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Телеграм-канале.