СМИ: Кипр взял курс на вступление в НАТО

Кипр готовится вступить в НАТО. Как сообщает РБК со ссылкой на греческую газету Kathimerini, возможность присоединения к альянсу президент страны Никос Христодулидис обсуждал с американским лидером Джо Байденом во время встречи в Вашингтоне в конце октября.