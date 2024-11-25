СМИ: Кипр взял курс на вступление в НАТО

Кипр готовится вступить в НАТО. Как сообщает РБК со ссылкой на греческую газету Kathimerini, возможность присоединения к альянсу президент страны Никос Христодулидис обсуждал с американским лидером Джо Байденом во время встречи в Вашингтоне в конце октября.
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