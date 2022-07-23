Советник главы Крыма Крючков заявил о преодолении полуостровом последней блокады со стороны Киева

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, которую власти Украины устроили в отношении полуострова, передает РИА "Новости".
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, которую власти Украины устроили в отношении полуострова, передает РИА "Новости".
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