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«Газовая троица»: Россия, Норвегия и США ведут себя одинаково в энергетическом вопросе

«Газовая троица»: Россия, Норвегия и США ведут себя одинаково в энергетическом вопросе

Западное распространенное клише о России как о «нефтегазовой бензоколонке» несостоятельно. Любое государство, которому посланы богатые природные ископаемые ресурсы, будет использовать их для обогащения и, одновременно, политического влияния.

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