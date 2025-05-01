Россиян предупредили об опасности мифа о целительных свойствах подорожника

Биотехнолог Золотарева предупредила о риске столбняка из-за подорожника Прикладывая немытый лист подорожника к открытой ране можно занести инфекцию, что может привести к воспалению и нагноению, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.