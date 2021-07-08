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' Умоляю, купите молока и хлеба! ' - прочёл прохожий просьбу старушки, развернув записку, что была у кота на ошейнике.

' Умоляю, купите молока и хлеба! ' - прочёл прохожий просьбу старушки, развернув записку, что была у кота на ошейнике.

Она обещала всё сразу отдать, только бы принесли, и мужик всё купил, вот только помочь бабушке ему не пришлось.

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Юрий Куколин
Народ в нашей стране в основной массе ,самый лучший!Погибать и дарить -два в одном.Никто на такое не способен.За свою жизнь морского бродяги насмотрелся.
Лейла
Что за лабуда?Кто ведётся на эту хренотень?!

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