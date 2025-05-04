В Армении провели конкурс сохранившихся в семейных архивах произведений ветеранов ВОВ

В конкурсе «Победа в моём архиве» принимали участие потомки ветеранов Великой Отечественной войны — молодые люди до 35 лет, сохранившие литературные произведения и документы воевавших с фашистами родственников.
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