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Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии

Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 сентября на брифинге раскритиковала решение Рима назначить бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто по вопросам инноваций .

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