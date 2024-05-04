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«Ахмат» победил в 3 матчах подряд после 1:7 с «Балтикой». 2.32 – не проиграют «Краснодару»

«Краснодар» примет «Ахмат» в 27-м туре РПЛ. Клуб из Грозного победил в трех матчах подряд после разгромного поражения от «Балтики» со счетом 1:7.

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