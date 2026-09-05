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В театре «Ромэн» открыли 95-й сезон спектаклем «Мы — цыгане»

В театре «Ромэн» открыли 95-й сезон спектаклем «Мы — цыгане»

Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» 5 сентября открыл юбилейный, 95-й сезон показом своего спектакля с более чем полувековой историей «Мы — цыгане».

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