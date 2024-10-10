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Царьград

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Утечка в "Бургер Кинг": хакеры узнают ваши самые любимые блюда

Утечка в "Бургер Кинг": хакеры узнают ваши самые любимые блюда

Соцсети рассказывают об утечке данных "Бургер Кинг".Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" в четверг, 10 октября рассказывает об утечке данных клиентов из сети быстрого питания "Бургер Кинг".

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