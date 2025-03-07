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В Кургане ликвидировали узбекскую диаспору

В Кургане ликвидировали узбекскую диаспору

УРА.РУ В Кургане закрыли узбекскую диаспору «Ташкент». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане ликвидировали общественную организацию «Ташкент», созданную экс-председателем узбекской диаспоры Хамидулло Хайитовым.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
У нас страна многонациональная, все национальности равноправны. О каких диаспорах может идти речь? Это просто национальные банды, и меры к ним принимать соответствующие.
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6 час.
ЗК
Захар Князев
Браво уральцы, так держать всем городам и регионам РОССИИ МАТУШКИ!!!
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5 час.
владимир острецов
В России должна быть только одна диаспора - русские. Всю кишлачную гниль гнать на родину, во вшивые аулы.
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2 час.
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