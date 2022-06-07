Меркель рассказала об инциденте с лабрадором Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в 2007 году в Кремле, российский лидер поинтересовался, боится ли она собак, после чего подарил ей игрушечного пса.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в 2007 году в Кремле, российский лидер поинтересовался, боится ли она собак, после чего подарил ей игрушечного пса.
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