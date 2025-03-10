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В МИД Польши прокомментировали перепалку Сикорского, Рубио и Маска в соцсети

В МИД Польши прокомментировали перепалку Сикорского, Рубио и Маска в соцсети

Дискуссия в соцсетях, в которой приняли участие глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и госсекретарь США Марко Рубио, показала, что США не играют главенствующую роль в оказании финансовой помощи Украине.

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