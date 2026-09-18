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FiNE NEWS

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Наталья Данилова обрела покой в Гатчине — именно там, где всегда мечтала

Ушла из жизни замечательная актриса Наталья Данилова, и сегодня её проводили в последний путь. Но не просто проводили — а именно так, как она сама когда-то пожелала.

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