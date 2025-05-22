Цифровое небо России»: Новый проект АО «ГЛОНАСС» и «Платформы НТИ

АО «ГЛОНАСС» и «Платформа НТИ» разрабатывают концепцию «Цифровое небо России». Цель — интеграция технологий в воздушном, космическом и цифровом пространствах для улучшения безопасности и правового регулирования.
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