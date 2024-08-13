Фото: скриншот видео из телеграм-канал Комитета внешнего благоустройства Казани В Казани, на Оренбургском тракте, началась установка въездной стелы «Казань» – все работы планируется завершить уже в этом месяце, сообщает телеграм-канал городского Комитета внешнего благоустройства.
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