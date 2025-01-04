В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев. «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в Telegram.
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