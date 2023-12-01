В Оричевском районе на пожаре в доме пострадали два человека

30 ноября в 20:31 в пгт Мирный Оричевского района загорелся частный деревянный дом. По информации ГУ МЧС по Кировской области, в ходе разведки задымлëнных помещений два звена газодымозащитников обнаружили и вынесли на свежий воздух двух пострадавших.