ФСБ: ДРГ Украины активно пытались вторгнуться в Россию во время выборов президента

В ФСБ отметили необычно высокую активность украинских ДРГ во время проходивших выборов в России.Диверсионно-разведывательные группы Украины повысили свою активность во время кампании по выборам президента России.
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