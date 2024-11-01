Как же он хорош!Александру Овечкину 39 лет. С 2005 года он играет в Национальной хоккейной лиге и за это время переписал такое количество рекордов, что пересчитать их все прямо сейчас не сможет ни один любитель статистики по обе стороны океана — гарантировано! Казалось бы, в такой ситуации удивляться хоть чему-то в исполнении Ови просто невозможно.
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