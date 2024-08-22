В составе ПФК «Кубань» в матче Кубка России выступил самый молодой игрок в истории

В составе ПФК «Кубань» в матче Кубка России выступил самый молодой игрок в историиВорота ПФК «Кубань» в матче Кубка России против «Кубань Холдинга» защищал самый молодой вратарь в истории отечественного футбола.
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