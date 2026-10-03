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Zero Hedge

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California Man Accused Of Routing More Than $300 Million In Restricted Servers To China

California Man Accused Of Routing More Than $300 Million In Restricted Servers To China

California Man Accused Of Routing More Than $300 Million In Restricted Servers To China Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, A California man has been arrested on federal charges accusing him of helping route more than $300 million in export-controlled computer servers to China through Malaysia and Singapore.

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