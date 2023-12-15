Научный сотрудник Бреус: мощная магнитная буря не скажется на связи

Зафиксированная на Солнце мощная магнитная вспышка не вызовет серьезных последствий на Земле. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус заявила «360», что это рядовое явление.
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