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Научный сотрудник Бреус: мощная магнитная буря не скажется на связи

Научный сотрудник Бреус: мощная магнитная буря не скажется на связи

Зафиксированная на Солнце мощная магнитная вспышка не вызовет серьезных последствий на Земле. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус заявила «360», что это рядовое явление.

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