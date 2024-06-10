Президент Швейцарии Амхерд надеется на саммит по Украине с участием РФ

Швейцарский лидер Виола Амхерд заявила о надежде руководства страны на то, что саммит по украинскому кризису сможет привести к началу процесса, в результате которого получится устроить конференцию с участием российской стороны.
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