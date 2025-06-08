Полковник рассказал о дальнейшей судьбе отвергнутых Киевом останков солдат ВСУ

Россия всегда позволяла стороне противника захоронить своих солдат, а если та отказывалась, сама проводила их погребение, отдавая дань уважения человеческому достоинству, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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