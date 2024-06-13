Джей Ло развеяла слухи о разводе, появившись с обручальным кольцом

Как сообщает Daily Mail, фотографы, подкараулившие американскую актрису, певицу, танцовщицу Дженифер Лопес во время ужина в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике в минувшую субботу, заметили на ее пальце обручальное кольцо .
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